В Ингушетии ищут убийц сотрудника Росгвардии

Они обстреляли автомобиль ведомства минувшим вечером. В Сунженском районе Ингушетии этой ночью был объявлен план перехват. Как сообщает агентство «Интерфакс», там до сих пор ищут троих человек, которых подозревают в убийстве тридцатидвухлетнего сотрудника Росгвардии Микаила Алиева. Нападение произошло у федеральной автодороги «Кавказ» вчера в районе 18:30. По предварительным данным неизвестные обстреляли автомобиль, где находился сотрудник ведомства, а затем украли его оружие и скрылись.

Собеседник агентства отметил, что Алиев в момент нападения говорил с девушкой у обочины дороги. Этой ночью её доставили в ОВД, где она давала показания.

Мотивы преступников пока неизвестны. Источник «Интерфакса» отметил, что по одной из версий они причастны к пока неизвестной экстремистской группе. В свою очередь агентство РИА «Новости» сообщает, что в Росгвардии уже выразили соболезнования семье убитого и пообещали оказать ей всемерную поддержку.