В Минпромторге разрабатывают концепцию применения устройств, блокирующих двигатель автомобиля, если водитель пьян

В Минпромторге разрабатывают концепцию применения устройств, блокирующих двигатель автомобиля, в случае если водитель сел за руль пьяным.

Концепция будет готова к 1 октября, а к концу года проработают систему стимулирования их массового внедрения. В Европе уже с 2022 года алкозамки будут присутствовать в комплектации всех автомобилей в обязательном порядке. В некоторых странах алкозамки выборочно уже действуют. В частности, в Австралии их за свой счет ставят на машины те водители, которые попадались пьяными за рулем. В России существовали лишь пилотные проекты использования подобных устройств на школьных автобусах в Татарстане и Ивановской области, однако дальше идеи дело не пошло. Алкозамки серьезно удорожат автомобили. Единственная действующая модель в стране стоит почти 80 тысяч рублей. Кроме того, неизбежны и побочные эффекты. В устройство может подышать трезвый человек или же прибор может сработать на пары алкоголя находящихся в салоне людей, которые вполне имеют право выпить. Автопроизводители скептически относятся к этой идее. Они считают, что вероятность ошибок при работе приборов весьма велика.