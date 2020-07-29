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08:36, 29 июля 2020

Министерство культуры и Фонд кино проводят сегодня всероссийскую акцию «Ночь кино»

Кинотеатры и музеи, начиная с 20 часов, организуют бесплатные показы фильмов. В программу этого года вошли анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк-4», а также картины «Холоп» и «Лед-2».



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