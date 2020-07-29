Твиттер, Фейсбук и YouTube удалили видео, которое опубликовал Дональд Трамп, посчитав его недостоверным

На нем группа людей, которые представляются врачами утверждает, что от коронавируса есть лекарство. Они также говорили, что нет необходимости носить маски. Американский президент заявил, что не понимает, почему видео было удалено и вновь заявил о пользе гидроксихлорохина при лечении коронавируса.