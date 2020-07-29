Директор ФБК Иван Жданов оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ удалить фильм «Он вам не Димон» с сайта

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ удалить фильм «Он вам не Димон» с сайта. Такое решение принял мировой суд. Жданов сказал «Эху Москвы», что он с этим не согласен. Жданов добавил, что будет обжаловать это решение и готов дойти, в том числе, до Европейского суда по правам человека.