Директор ФБК Иван Жданов оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ удалить фильм «Он вам не Димон» с сайта

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ удалить фильм «Он вам не Димон» с сайта. Такое решение принял мировой суд. Жданов сказал «Эху Москвы», что он с этим не согласен. Жданов добавил, что будет обжаловать это решение и готов дойти, в том числе, до Европейского суда по правам человека.
2020-07-29T08:35:07+03:00
2020-07-29T08:35:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:35, 29 июля 2020
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