Министерство обороны Финляндии утверждает, что два российских истребителя нарушили воздушное пространство страны

Су-27 пролетели над финским заливом недалеко от Хельсинки. В Министерстве обороны России в свою очередь отмечают, что четыре российских истребителя планово перелетели из Карелии в Калининградскую область по заранее согласованному маршруту и не нарушали границ других государств.