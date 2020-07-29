Министерство обороны Финляндии утверждает, что два российских истребителя нарушили воздушное пространство страны

Су-27 пролетели над финским заливом недалеко от Хельсинки. В Министерстве обороны России в свою очередь отмечают, что четыре российских истребителя планово перелетели из Карелии в Калининградскую область по заранее согласованному маршруту и не нарушали границ других государств.
2020-07-29T08:34:14+03:00
2020-07-29T08:34:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 29 июля 2020
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