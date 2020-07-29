В Ингушетии ищут убивших сотрудника Росгвардии

По предварительным данным, это трое местных жителей. Они открыли стрельбу по легковому автомобилю, в котором находился сотрудник правоохранительных органов. Сам он в это время общался с девушкой на обочине дороги. Несмотря на тяжелое ранение, росгвардеец смог самостоятельно сесть в машину и проехать около 10 метров. Нападавшие забрали с собой табельное его оружие.
2020-07-29T08:33:54+03:00
2020-07-29T08:33:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 29 июля 2020
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