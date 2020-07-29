В Ингушетии ищут убивших сотрудника Росгвардии

По предварительным данным, это трое местных жителей. Они открыли стрельбу по легковому автомобилю, в котором находился сотрудник правоохранительных органов. Сам он в это время общался с девушкой на обочине дороги. Несмотря на тяжелое ранение, росгвардеец смог самостоятельно сесть в машину и проехать около 10 метров. Нападавшие забрали с собой табельное его оружие.