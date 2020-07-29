Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

Один человек погиб, пятеро пострадали в результате столкновения «Газели» и пассажирского автобуса на юго-востоке Москвы. ДТП произошло в 6 утра на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта. В ГИБДД утверждают, что водитель фургона проехал на запрещающий сигнал светофора. Не исключено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
2020-07-29T08:33:27+03:00
2020-07-29T08:33:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 29 июля 2020
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