Прощание с олимпийским чемпионом Александр Иваницким пройдет в легкоатлетическом манеже ЦСКА

Иваницкий ушел за грибами в окрестностях своей дачи в Рузском районе и пропал 22 июля. Его тело нашли спустя три дня водолазы. По всей видимости он пытался переплыть реку и утонул. Ему было 82 года. Свой олимпийский титул в вольной борьбе он завоевал в Токио в 1964 году. В течении пяти лет Иваницкий никому не проигрывал на ковре и ушел непобежденным. По окончании спортивной карьеры он стал журналистом, а в 1974 году возглавил спортивную редакцию Гостелерадио. Иваницкого считают создателем нового спортивного телевидения в стране. Многое из того, что мы сейчас видим в кадре было придумано или введено именно им. В 1980 году он вместе с Николаем Озеровым комментировал церемонии Открытия и Закрытия московской Олимпиады. В начале 90-х Иваницкий возглавил спортивную редакцию ВГТРК.

Отпевание Александра Иваницкого состоится в храме Святителя Николая в Хамовниках.