В Пресненском суде сегодня должны начаться слушания по делу актёра Михаила Ефремова о ДТП в центре Москвы, в котором погиб человек. Защита попросила процесс отложить.

Предварительные слушания по закону пройдут в закрытом режиме. Михаила Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения в нетрезвом виде, что привело к смерти человека по неосторожности. Актёру грозит до двенадцати лет колонии. Ефремов под домашним арестом. По версии следствия, 8 июня на Смоленской площади он на джипе – машина была исправна — выехал на встречную полосу и протаранил фургон, за рулём которого был курьер Серей Захаров. Он умер в больнице от полученных травм. Спустя несколько дней после трагедии Ефремов записал видео, в котором сказал, что не собирается «отмазываться» и взял на себя ответственность за случившееся. Однако позже его адвокат Эльман Пашаев сообщил, что актер вину не признаёт. Защитник уверял, что ему удалось собрать достаточно доказательств невиновности Ефремова. На днях Пашаев попросил Пресненский суд перенести заседание на следующую неделю, сообщив, что его и другого защитника обвиняемого в Москве сегодня не будет.

Дело о смертельной аварии в центре Москвы рассмотрит судья Пресненского суда Елена Абрамова. До этого она вынесла приговор полковнику МВД Дмитрию Захарченко и осудила футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.