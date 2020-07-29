Алексей Плотников приступает к работе в качестве нового президента Всероссийской федерации легкой атлетики

Плотников занимал пост первого вице-президента бывшего теперь уже главы федерации Евгения Юрченко. Он подал в отставку после того, как ВФЛА не смогла выплатить штраф в 10 миллионов долларов, пять из которых условно, наложенный World Athletics за махинации с документами в деле прыгуна в высоту Даниила Лысенко. Это грозит ВФЛА полным исключением из международной федерации и лишением российских легкоатлетов права выступать даже в нейтральном статусе. Президиум Федерации решил пока не проводить выборы. По уставу в этом случае обязанности ушедшего президента исполняет его первый заместитель, то есть Плотников. Кроме того, Президиум направил обращение в World Athletics с просьбой продолжить переговоры по процессу восстановления ВФЛА.

Вопрос о предоставлении российским спортсменам права выступать в нейтральном статусе должен быть рассмотрен до конца июля.