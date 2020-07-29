Директора ФБК Ивана Жданова оштрафовали за отказ удалить фильм «Он вам не Димон» о бывшем премьер-министре Дмитрии Медведеве. Сам оппозиционер считает это решение политическим.

100 тысяч рублей придется заплатить Ивану Жданову за злостное неисполнение решения суда об удалении с YouTube-канала Алексея Навального фильма-расследования ФБК «Он вам не Димон». При этом прокуратура просила запретить ему в течение трех лет занимать руководящие должности в некоммерческих, коммерческих организациях и политических партиях. Когда рассматривало дело, защита настаивала на том, что у Жданова просто нет возможности удалить расследование о предполагаемых коррупционных связях Дмитрия Медведева — пароли от соцсетей есть только у политика Алексея Навального, который подтвердил это в суде. Сам директор ФБК уверен, что за решением суда стоит Медведев, а также бизнесмен Алишер Усманов, который также фигурирует в фильме. Их он просил допросить в качестве свидетелей, но судья в этом отказал.

«Он вам не Димон» — самое популярное расследование ФБК. На платформе в YouTube его посмотрели более 35 миллионов человек