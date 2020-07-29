Суд снял арест с активов крабовых компаний, долю в которых намеревалась купить Ксения Собчак

Об этом со ссылкой на решение Южно-Сахалинского городского суда пишет журнал Forbes. Ранее телеведущая обратилась по этому поводу к своей матери – сенатору Людмиле Нарусовой. Та, в свою очередь, попросила Верховный суд проверить правомерность ареста активов.

На днях стало известно, что Совет Федерации не нашел конфликта интересов в запросе Нарусовой.