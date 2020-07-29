По подсчетам Федеральной торговой комиссии, абсолютное большинство покупателей решили вернуть машины производителю или расторгнуть договор долгосрочной аренды. Они отказались ждать исправления дефектов своих транспортных средств.
В 2015 году автопроизводителя признали виновным в махинациях с показателями выбросов вредных веществ дизельных двигателей. Volkswagen пообещал отремонтировать или приобрести у владельцев более полумиллиона машин.
Владельцы автомобилей Volkswagen в США получили в общей сложности почти 10 миллиардов долларов компенсаций
По подсчетам Федеральной торговой комиссии, абсолютное большинство покупателей решили вернуть машины производителю или расторгнуть договор долгосрочной аренды. Они отказались ждать исправления дефектов своих транспортных средств.