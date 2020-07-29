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06:35, 29 июля 2020

Суд отказался объединить дела сестер Хачатурян

Процесс в отношении младшей сестры состоится 10 августа. Он пройдет отдельно, так как экспертиза признала девушку невменяемой на момент совершения преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Валентина Фролова. Суд также отказался по ходатайству защиты возвращать материалы в Генпрокуратуру.
Сестры обвиняются в убийстве отца, совершенном по предварительному сговору. Адвокаты просят считать действия девушек самообороной, указывая на то, что они подвергались насилию со стороны отца.



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