В офисах группы компаний «Возрождение» прошли обыски

ФСБ и ФНС считают, что предприниматели могут быть причастны к хищениям бюджетных средств, их отмыванию и неуплате налогов – пишет газета «Коммерсантъ». Входящие в группу компаний организации занимались в том числе строительством объектов в аэропортах Домодедово и Пулково, федеральных и региональных трасс, а также мостов. Президент «Возрождения» — миллиардер Игорь Букато. По оценке газеты «Деловой Петербург» он входит в топ-200 богатейших бизнесменов города.
2020-07-29T06:18:24+03:00
2020-07-29T06:18:24+03:00
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06:18, 29 июля 2020
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