Это следует из квартальной отчетности компании – пишет газета РБК. Судно, которое, как говорил министр энергетики Александр Новак, способно достроить «Северный поток-2», по-прежнему стоит в немецком порту Мукран, где находится логистическая база проекта. Новый конечный собственник судна неизвестен.
Как ранее писало издание, в «Газпроме» считают, что «санкционные риски в связи с работой судна нивелированы».
РБК: «Газпром» больше не владеет трубоукладчиком «Академик Черский»
Это следует из квартальной отчетности компании – пишет газета РБК. Судно, которое, как говорил министр энергетики Александр Новак, способно достроить «Северный поток-2», по-прежнему стоит в немецком порту Мукран, где находится логистическая база проекта. Новый конечный собственник судна неизвестен.