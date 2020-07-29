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06:17, 29 июля 2020

РБК: «Газпром» больше не владеет трубоукладчиком «Академик Черский»

Это следует из квартальной отчетности компании – пишет газета РБК. Судно, которое, как говорил министр энергетики Александр Новак, способно достроить «Северный поток-2», по-прежнему стоит в немецком порту Мукран, где находится логистическая база проекта. Новый конечный собственник судна неизвестен.
Как ранее писало издание, в «Газпроме» считают, что «санкционные риски в связи с работой судна нивелированы».



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