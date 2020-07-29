После пожара в столичном женском СИЗО сотни женщин перевели в мужские следственные изоляторы

Правозащитники возмущены и требуют пересмотреть для арестантов меры пресечения из-за сложившейся ситуации.

Более 800 женщин эвакуировали из горящего здания и развезли по другим СИЗО. Как рассказала Эху член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, в Москве нет ни одного следственного изолятора, где бы не было женщин. Правозащитники переживают о том, в каких условиях им предстоит находиться в ближайшее время. Основатель правозащитного проекта Gulagunet Владимир Осечкин рассказал изданию «МБХ медиа», что женщин вывозили наспех без личных вещей и средств первой необходимости. Мужские СИЗО оказались переполнены, не хватает спальных мест. При этом меры пресечения никому менять не будут. Во ФСИН уверяют, что никаких нарушений с точки зрения условий содержания арестантов не будет, к тому же скоро всех женщин вернут обратно. Полным ходом идут работы по восстановлению здания. Пожар произошел в понедельник. Как сообщалось, загорелся склад с постельными принадлежностями

При пожаре серьезно никто не пострадал. По данным источника агентства Интерфакс, за медицинской помощью обратились несколько человек, отравившихся угарным газом.