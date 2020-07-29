В мире растет число зараженных коронавирусом

Во Вьетнаме объявили о появлении более заразного его типа.

Пандемия коронавируса не идет на спад и усиливается, большинство новых случаев заражения приходятся на крупные города. Всемирная организация здравоохранения накануне зафиксировала более 254 тысячи случаев заражения по всему миру. Это пятый показатель за все время эпидемии. Всего в мире, по данным ВОЗ, насчитывается более 16,3 миллионов инфицированных, умерли от коронавируса свыше 650 тысяч человек. В вьетнамском городе Дананге зафиксировали новый – более заразный его тип — SARS-CoV-2. Там вводят многочисленные запреты на перемещение и общение. На данный момент заражено 4 человека, двое находятся в тяжелом состоянии, и им требуются аппараты искусственной вентиляции легких, пишет газета The Guardian. По решению властей отменяются все спортивные, культурные и религиозные мероприятия. Жителям запрещено собираться в общественных местах группами более 30 человек.

Первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом и умершим от инфекции занимают Соединенные штаты.