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05:08, 29 июля 2020

Евросоюз намерен ограничить экспорт технологий в Гонконг

Как следует из сообщения Совета ЕС, решение касается оборудования, «в отношении которого есть подозрения в нежелательной эксплуатации, связанной с внутренними репрессиями, перехватом информации и виртуальной слежкой».
Так в Европе ответили на закон о национальной безопасности, принятый властями Китая. Документ наделяет администрацию автономии широкими полномочиями для борьбы с протестами. Против этого также выступал Вашингтон. США лишили Гонконг статуса привилегированного делового партнера.



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