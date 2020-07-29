Евросоюз намерен ограничить экспорт технологий в Гонконг

Как следует из сообщения Совета ЕС, решение касается оборудования, «в отношении которого есть подозрения в нежелательной эксплуатации, связанной с внутренними репрессиями, перехватом информации и виртуальной слежкой».

Так в Европе ответили на закон о национальной безопасности, принятый властями Китая. Документ наделяет администрацию автономии широкими полномочиями для борьбы с протестами. Против этого также выступал Вашингтон. США лишили Гонконг статуса привилегированного делового партнера.