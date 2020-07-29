Министерство промышленности и торговли до конца года может разработать концепцию внедрения алкозамков

Ведомство, по данным газеты «Коммерсант», намерено простимулировать производителей устанавливать в автомобилях приборы, блокирующие замок зажигания при выявлении паров алкоголя. Ранее установку подобных устройств поддержали в ГИБДД. Такими запорами с 2022 года должны быть оборудованы все машины, сходящие с конвейеров на территории Евросоюза.

Эксперты предупреждают, что инициатива неизбежно приведет к росту цен на автомобили.