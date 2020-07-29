Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали больше сотни нарушений режима огня в Донбассе

За первые сутки действия новых мер по контролю за бессрочным перемирием стало известно как минимум о 20 взрывах и 90 очередях и выстрелах – это следует из опубликованного отчета организации.

Режим прекращения огня действует в Донбассе с 27 июля. В первый же день стороны обвинили друг друга в провокациях и дезинформации. В Киеве утверждают, что первая атака со стороны сил самопровозглашенных республик произошла менее чем через 20 минут после вступления в силу новых правил.