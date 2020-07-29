Москва и Вашингтон впервые за семь лет провели переговоры по космосу

Делегации встретились в Вене. Диалог длился более 13 часов – сообщает Госдепартамент США. Обе стороны выразили заинтересованность в продолжении дискуссии и улучшении каналов связи. Это необходимо, чтобы предотвратить инциденты в космосе и непреднамеренную эскалацию – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее США предлагали России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.