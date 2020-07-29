США не исключают поставок вакцин от коронавируса за границу

По словам Дональда Трампа, страна готова произвести 100 миллионов доз сразу после получения разрешений, а вскоре после этого – еще полмиллиона. Между тем компания Moderna, как утверждает газета Financial Times, намерена установить на свою вакцину цену порядка 50-60 долларов за курс прививок. Другие производители, как правило, планируют продавать свои препараты дешевле. Для сравнения: британско-шведская AstraZeneca оценила дозу вакцины в 3-4 доллара.
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