Альфа-банк опроверг сообщения об уязвимостях в онлайн-системах компании

Ранее сайт Readovka написал, что ЦБ проверяет кредитную организацию после утечки данных клиентов, однако в Альфа-банке заверили, что эта информация не соответствует действительности.

Ранее компания подтверждала сведения о другой утечке. В том случае в финансовой организации отметили, что речь шла данных нескольких десятков клиентов, часть из них была уже неактуальна.