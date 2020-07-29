В столичном метро продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима

В телеграм-канале департамента транспорта говорится, что выборочные проверки проводятся в вестибюлях и вагонах подземки таким образом, чтобы в течение недели проконтролировать все без исключения станции. Главной целью рейдов называют не штрафы, а информирование пассажиров о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественном транспорте.

Нарушителям масочного режима, введенного в середине мая, грозит штраф до 5 тысяч рублей.