Суд снял арест с активов крабовых компаний, долю в которых намеревалась купить Ксения Собчак

Об этом со ссылкой на решение Южно-Сахалинского городского суда пишет журнал Forbes. Ранее телеведущая обратилась по этому поводу к своей матери – сенатору Людмиле Нарусовой. Та, в свою очередь, попросила Верховный суд проверить правомерность ареста активов.

На днях стало известно, что Совет Федерации не нашел конфликта интересов в запросе Нарусовой. Сайт «Открытые медиа» со ссылкой на зампреда Комитета по регламенту Сергея Мамедова писал, что при этом поступок члена верхней палаты парламента был признан «неправильным» с этической точки зрения.