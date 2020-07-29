Власти Йемена договорились с сепаратистами о создании нового правительства

Предложенный Саудовской Аравией механизм предполагает назначение в течение 30 дней нового кабинета министров с кандидатурами от хуситов и отвод сил сепаратистов из города Адена. Это следует из сообщения представителя МИД королевства. Переходный совет должен отказаться от объявленной им ранее автономии.

В Йемене больше пяти лет продолжаются военные действия между хуситами и сторонниками президента, которого поддерживает коалиция, возглавляемая Эр-Риядом.