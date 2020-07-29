Россия ведет переговоры о производстве вакцины от коронавируса в Бразилии

Сейчас эта возможность обсуждается с частными и государственными лабораториями – сказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев местной газете «Валор экономику». Латиноамериканская страна находится на втором месте в мире по числу выявленных инфицированных. В Бразилии разрешено проведение испытаний британского и китайского препаратов, а также американской РНК-вакцины.

Ранее РФПИ сообщал о планах тестирования в Саудовской Аравии и налаживании там производства препарата.