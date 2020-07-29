В Лос-Анджелесе объявлены номинанты престижной телевизионной премии «Эмми»

Среди сериалов на наибольшее количество статуэток претендуют «Хранители», «Удивительная миссис Мейзел», «Озарк» и «Наследники». Кроме того, в гонке за «Эмми» впервые участвуют проекты Disney+ («Мандалорец») и Apple TV+ («Утреннее шоу»). Лидером среди компаний стал Netflix – проекты стриминг-сервиса упомянуты в 160 категориях. Следом идет HBO – у него чуть больше 100 номинаций.

Церемония вручения наград пройдет 20 сентября.