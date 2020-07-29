Компания Kodak будет производить в США четверть всех компонентов нефирменных лекарств

Как пояснил американский президент Дональд Трамп, Белый дом пошел на этот шаг, в рамках возвращения в страну производств, особенно важных с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Он обратил внимание на то, что сейчас больше половины нефирменных медикаментов, поступающих на внутренний рынок, производятся в Индии и Китае.

Трамп добавил, что один из крупнейших производителей фотоматериалов не сумел адаптироваться к цифровым технологиям, но теперь получит возможность проявить себя в другой сфере.