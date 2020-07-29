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03:08, 29 июля 2020

Минобороны отвергло обвинения в нарушении границ российскими истребителями

Ранее финские военные предположили, что два Су-27 вошли в воздушное пространство страны во время перелета над Финским заливом неподалеку от Хельсинки. В ответ российское ведомство заверило иностранных коллег в том, что самолеты перелетали из Карелии в Калининградскую область, не нарушая границ, что подтверждается средствами объективного контроля.



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