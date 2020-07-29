Минобороны отвергло обвинения в нарушении границ российскими истребителями

Ранее финские военные предположили, что два Су-27 вошли в воздушное пространство страны во время перелета над Финским заливом неподалеку от Хельсинки. В ответ российское ведомство заверило иностранных коллег в том, что самолеты перелетали из Карелии в Калининградскую область, не нарушая границ, что подтверждается средствами объективного контроля.