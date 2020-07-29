Доставка онлайн-заказов в Россию из-за границы может сократиться до одного дня

Новую схему развития трансграничной торговли правительству представила «Почта России». Как сообщает агентство ТАСС, она предполагает использование таможенных складов для отправления интернет-покупок. Сейчас эта схема используется исключительно для бизнес-сегмента.

По замыслу компании, если превратить таможенные склады в перехватывающие узлы для онлайн-торговли, зарубежные продавцы смогут создать в России товарный запас, что существенно ускорит доставку.