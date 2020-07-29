США заподозрили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

Анонимные представители американского правительства в разговоре с агентством АР сказали, что этим занимаются два человека, ранее занимавшие руководящие должности в российской разведке. За последние месяцы они якобы опубликовали на англоязычных сайтах полторы сотни статей о противодействии пандемии, где подчеркивалась положительная роль Москвы, а США напротив подвергались клевете. Источники агентства считают, что Россия таким образом пытается повлиять на ход президентских выборов. В Кремле эту информацию пока не комментировали.