Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала «циничным» тот факт, что ограничение вещания СМИ произошло в День крещения Руси. В комментарии МИД говорится, что решение Google является очередным примером политической цензуры и нарушения свободы выражения мнений.
Основанием для блокировки канала стало нарушение закона о санкциях.
Российский МИД призвал мировое сообщество отреагировать на блокировку телеканала «Царьград» в YouTube
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала «циничным» тот факт, что ограничение вещания СМИ произошло в День крещения Руси. В комментарии МИД говорится, что решение Google является очередным примером политической цензуры и нарушения свободы выражения мнений.