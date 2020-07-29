Российский МИД призвал мировое сообщество отреагировать на блокировку телеканала «Царьград» в YouTube

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала «циничным» тот факт, что ограничение вещания СМИ произошло в День крещения Руси. В комментарии МИД говорится, что решение Google является очередным примером политической цензуры и нарушения свободы выражения мнений.

Основанием для блокировки канала стало нарушение закона о санкциях.