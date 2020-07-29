В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк

По данным сайта «Фонтанка», предполагаемым налетчиком оказался 29-летний уроженец Новосибирска. Он рассказал полицейским, что раньше работал барменом, но после увольнения очень нуждался в деньгах. У него изъяли более миллиона рублей. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник ограбил отделение Сбербанка накануне вечером. Он пришел в медицинской маске и протянул кассиру лист бумаги с требованиями. Получив деньги, преступник скрылся.