Польша, по сведениям местной прессы, отказалась размещать на российской границе новые истребители США

Сайт Defence24 пишет, что самолеты F-35 не будут переброшены на базу вблизи Калининградской области из-за опасения, что российские военные смогут изучить радиолокационные и инфракрасные характеристики истребителей. Журналисты пришли к таким выводам, проанализировав тендер на проведение модернизации авиабазы.

В январе Варшава подписала контракт на покупку 32 новейших американских истребителей.