Российское правительство предложило расширить возможности применения экономических санкций

Кабинет министров внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, который позволит распространить ограничения на компании, подконтрольные лицам, внесенным в санкционный список, более чем на 25%.

Новые правила могут быть применены к санкциям против Киева, которые были введены в 2018 году. Они включают в себя заморозку безналичных средств и имущества крупнейших украинских компаний, находящегося на территории России.