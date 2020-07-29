ЕСПЧ приступил к рассмотрению первых жалоб по итогам прошлогодних московских протестов

В июле и августе в городе на акциях в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму были задержаны тысячи человек. Газета «Ведомости» со ссылкой на правозащитную группу «Апология протеста» пишет, что дела участников, получивших административные штрафы, будут рассматривать в упрощенном режиме. Это значит, что суд не потребует каких-либо серьезных пояснений от российских властей, а решение может быть вынесено быстрее, чем обычно.