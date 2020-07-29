Триптих уличного художника Бэнкси, посвященный миграционному кризису, был продан на аукционе за 2,9 миллиона долларов

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные торгов. Работа под названием «Вид на Средиземное море 2017», на которой изображены выброшенные на берег спасательные жилеты, ранее висела в лобби отеля, открытого Бэнкси у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины. Вырученные средства пойдут на строительство отделения лечения острых инсультов и закупку детского реабилитационного оборудования для больницы в Вифлееме.