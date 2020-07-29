Триптих уличного художника Бэнкси, посвященный миграционному кризису, был продан на аукционе за 2,9 миллиона долларов

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные торгов. Работа под названием «Вид на Средиземное море 2017», на которой изображены выброшенные на берег спасательные жилеты, ранее висела в лобби отеля, открытого Бэнкси у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины. Вырученные средства пойдут на строительство отделения лечения острых инсультов и закупку детского реабилитационного оборудования для больницы в Вифлееме.
Самое обсуждаемое
Хабаровский майдан или нарисованный шайтан? Нет, розовые слоны. Все проходило очень мирно, но в какой-то момент ситуация вышла из под контроля. Её грамотно раскачали, используя недовольство украинцев и жителей Киева. Люди были просто возмущены и не были заряжены разрушающей энергией очередного майдана, но вирус разрушения уже тогда проник в их кровь…
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)