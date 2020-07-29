Правительство предложило засекретить госзакупки «Роскосмоса»

В пояснительной записке к опубликованному проекту постановления говорится, что иностранные государства анализируют открытую информацию из контрактов госкорпорации и ее предприятий. Предполагается, что засекречены будут закупки на проведение исследовательских работ, создание космических материалов и технологий, а также операции с космической техникой.

Ранее министерство финансов предложило также обеспечить конфиденциальность информации о закупках ФСО и Росгвардии.