Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда ЕС по газовой директиве

Речь идет о документе, который распространяет правила, действующие для газопроводов внутри Евросоюза на газопроводы из третьих стран. В том числе они запрещают владельцу магистрали быть поставщиком сырья, однако обе эти роли в случае с «Северным потоком-2» выполняет «Газпром».

Nord Stream 2 AG называет поправки дискриминационными. Их обсуждение и принятие состоялось уже после того, как было принято инвестиционное решение по проекту.