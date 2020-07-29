В офисах группы компаний «Возрождение» прошли обыски

ФСБ и ФНС считают, что предприниматели могут быть причастны к хищениям бюджетных средств, их отмыванию и неуплате налогов – пишет газета «Коммерсант». Входящие в группу компаний организации занимались в том числе строительством объектов в аэропортах Домодедово и Пулково, федеральных и региональных трасс, а также мостов. Президент «Возрождения» — миллиардер Игорь Букато. По оценке газеты «Деловой Петербург» он входит в топ-200 богатейших бизнесменов города.