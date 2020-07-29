В Ингушетии застрелили сотрудника Росгвардии

Преступники обстреляли автомобиль силовика в селе под Назранью – сообщает источник агентства ТАСС. Сейчас ведутся поиски трех подозреваемых. Нападавшие забрали из автомобиля пистолет убитого. Собеседник «Интерфакса» уточнил, что нападение произошло, когда сотрудник стоял у обочины дороги и общался с девушкой. После нападения раненый сел в машину, но смог проехать десять метров, после чего умер. Правоохранители склоняются к тому, что злоумышленники могут быть связаны с экстремистами.