В Ингушетии застрелили сотрудника Росгвардии

Преступники обстреляли автомобиль силовика в селе под Назранью – сообщает источник агентства ТАСС. Сейчас ведутся поиски трех подозреваемых. Нападавшие забрали из автомобиля пистолет убитого. Собеседник «Интерфакса» уточнил, что нападение произошло, когда сотрудник стоял у обочины дороги и общался с девушкой. После нападения раненый сел в машину, но смог проехать десять метров, после чего умер. Правоохранители склоняются к тому, что злоумышленники могут быть связаны с экстремистами.
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