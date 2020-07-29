В Санкт-Петербурге совершено ограбление отделения Сбербанка на Васильевском острове. О происшествии сообщили РБК в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Там сказали, что сумма похищенного устанавливается, нападавший не задержан. В Сбербанке отказались комментировать подробности происшествия в интересах следствия. Между тем, интернет-издание 78.ru, ссылаясь на главк МВД, пишет, что мужчина похитил 1 миллион рублей. По данным сетевого издания «Фонтанка», нападавший угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет.