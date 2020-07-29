Азербайджан начнет сегодня совместные военные учения с Турцией

Они продлятся дольше недели.

Масштабные военные манёвры с привлечением бронетехники, артиллерийских установок, минометов авиации и средств противовоздушной обороны Азербайджана и Турции будут проходить с сегодняшнего утра до десятого августа. Как передаёт агентство «Интерфакс», учения запланированы в Баку, Нахичевани, Гяндже Кюрдамире и Евлахе. В азербайджанском министерстве обороны объявили, что манёвры проводятся в рамках «годового плана».

Военные манёвры проходят на фоне обострения ситуации на границе республики с Арменией. В последние недели там возобновились взаимные артиллерийские обстрелы. В Турции обвинили в происходящем Ереван и пообещали поддержать Азербайджан, цитирую, «для сохранения его территориальной целостности».

Этим летом обстрелы на границе возобновились 12-ого июля. Армения утверждает, что это произошло после попытки захвата её опорного пункта, а Азербайджане – что сначала их позиции обстреляли с армянской стороны.

Ранее прекратить огонь на границе Азербайджана и Армении призывали папа римский Франциск, генсек ООН Антониу Гутерреш, патриарх РПЦ Кирилл и многие другие.