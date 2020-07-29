Более 800 арестованных женщин перевели из московского женского СИЗО-6 в мужские следственные изоляторы после пожара

Более 800 арестанток перевели из московского женского изолятора в мужские после пожара в СИЗО №6. Об этом нам сообщила член ОНК Ева Меркачева. В свою очередь, основатель правозащитного проекта «ГУЛАГу.нет» Владимир Осечкин рассказал интернет-изданию МБХ-Медиа, что из-за резкого пополнения мужские СИЗО оказались переполнены – тысячи людей не смогли прошлой ночью спать и не смогут в ближайшие недели. При этом никто из ФСИН не требует срочно поменять заключенным меру пресечения.

Пожар в московском женском СИЗО «Печатники» произошел в понедельник вечером. Его площадь, по данным МЧС, составила 50 кв. метров. Никто не пострадал.