В столичном метро по-прежнему проверяют наличие у пассажиров масок

С мая их ношение в транспорте стало обязательным в рамках сдерживания распространения коронавируса.

Рейды по проверке наличия средств индивидуальной защиты у пассажиров не прекращались. Их проводят на всех станциях московского метрополитена регулярно, отчитались в пресс-службе главного контрольного управления «Организатор перевозок», оно и следит за соблюдением правил. Проверки выборочные — в вестибюлях и вагонах метро. За неделю такие рейды успевают провести на всех станциях. Задача не наказывать, а информировать людей о необходимости ношения масок. Поэтому если пассажир после замечания контролера ее надевает, его не штрафуют. Несмотря на снятие многих ограничений, введенных весной из-за коронавируса, масочно-перчаточнй режим в частности в общественном транспорте сохраняется. Штраф за его нарушения составляет 5 тысяч рублей.

Тем временем, российские власти и крупные корпорации готовятся ко второй волне коронавируса, которая по прогнозам ряда экспертов может начаться осенью. Так, в Министерстве промышленности и торговли разрабатывают план действий ритейла на случай усиления эпидемии. А в Роснефти объявили о планах с 1 октября временно сократить рабочую неделю до 30 часов.