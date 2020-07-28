Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» о новочеркасском расстреле покажут на 77-м Венецианском кинофестивале

Он включён в основную конкурсную программу, сообщил на онлайн пресс-конференции художественный руководитель смотра Альберто Барбера. Фильм рассказывает о событиях в Новочеркасске в 1962 году, когда советские власти силой подавили массовые протесты рабочих электровозостроительного завода и жителей города, бастовавших против объявленного повышения цен на продовольствие на фоне его дефицита. В город были введены войска, которые начали стрелять в демонстрантов. Только по официальным данным, были убиты 26 человек, семеро казнены по приговору суда, свыше ста отправлены в заключение. Информация о новочеркасских протестах в СССР была засекречена. К широкому прокату фильм запланирован на осень, фестиваль планируется в начале сентября.