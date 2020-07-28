Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что переболел коронавирусом

По его словам, он перенес заболевание бессимптомно «на ногах». Глава государства вновь отметил, что 97% населения «переносят эту заразу бессимптомно».

Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко предположил в эфире «Эха Москвы», что президент Белоруссии перед выборами хотел показать, что со здоровьем у него все в порядке.

В Белоруссии число выявленных случаев инфицирования коронавирусом составляет более 67 тысяч. Местные власти не стали вводить карантин из-за эпидемии. В стране проводятся массовые мероприятия, проходит кампания по выборам президента, которые назначены на 9 августа.